الإسكان: حجز 50% من وحدات مشروع «ديار الحسا» السكنية (فيديو)

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وصلت حجوزات مشروع “ديار الحسا” بالأحساء، الذي أطلقته وزارة الإسكان مؤخراً ضمن حملة “سكني” بالشراكة مع مطور عقاري وعدد من الجهات التمويلية، إلى 50% من الوحدات السكنية التي ضمها المشروع خلال الأسبوع الأول من إطلاقه، حيث شهد المشروع إقبالا متزايدا من قبل المستفيدين للحجز والشراء من وحداته السكنية.

ووثق مقطع فيديو نشرته الوزارة مجسم المشروع، الذي يغطي مساحة تصل إلى 700 ألف متر مربع بحي الجامعة بمدينة الهفوف، ويضم 1512 وحدة سكنية متنوعة، بجانب المرافق الخدمية من مساجد ومدارس وحدائق.

وأوضحت أن الأسعار تبدأ من 495 ألف ريال بقسط شهري في حدود 1650 ريالاً، بحلول تمويلية ميسرة توفرها البنوك وعدد من الجهات التمويلية بالشراكة مع وزارة الإسكان.

وتقع ديار الحسا في واحة الإحساء بمدينة الهفوف بجوار جامعة الملك فيصل، كما تبعد بضعة كيلومترات عن الطريق الدائري الجنوبي وطريق العقير حيث تتواجد المدارس والجامعات والمستشفيات والأسواق التجارية.