6 ضوابط لتفتيش منازل المتهمين

تواصل – الرياض:

حدد النظام 6 شروط لتفتيش منازل المتهمين، يلتزم بها رجال الضبط الجنائي، وتطبق على القضايا بمختلف أنواعها، وحسب طبيعة كل قضية سواء.

قال مصدر مطلع وفقاً لـ “الوطن”: “هناك شروط ستة للتفتيش يلتزم بها رجال الضبط الجنائي، وتطبق على القضايا بمختلف أنواعها، وحسب طبيعة كل قضية سواء أكانت أمنية أو جنائية أو مخدرات أو مالية، أو غسيل أموال أو قضايا أخلاقية، أو القتل، أو اعتداء على الآخرين بالطعن أو ضرب بسلاح وغيرها من القضايا، وهي شروط لا يمكن مخالفتها من قبل المسؤولين عن عملية تفتيش منازل المتورطين”.

أضاف: “الشروط الستة هي: إلزام المفتشين بوضع علامات على الآثار الموجودة في أماكن إقامة المتهمين والتي تفيد في كشف حقائق عن الجريمة المرتكبة، ويتم اطلاع رجال هيئة التحقيق بذلك، وحفظ الأسلحة والذخائر من قبل المفتشين أثناء تفتيش منازل المتهمين بقضايا، واستدعاء الخبير بالمتفجرات في حالة الشك أن بين تلك الذخائر متفجرات، ولا بد من تحديد أنواعها وذكرها في تقرير التفتيش ويتم حفظها، كذلك يشترط على من يقوم بعملية التفتيش سواء للمتورطين أو منازلهم في حالة وجود أموال، التأكد من قيمة المبلغ الذي تم العثور عليه، ويذكر ذلك في محضر التفتيش، ويتم التحفظ على تلك الأموال”.