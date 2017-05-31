 «الخطوط السعودية» توضح حقيقة ابتعاث مواطنات لدراسة علوم الطيران | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخطوط السعودية» توضح حقيقة ابتعاث مواطنات لدراسة علوم الطيران

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«الخطوط السعودية» توضح حقيقة ابتعاث مواطنات لدراسة علوم الطيران

تواصل – الرياض:

نفت الخطوط السعودية صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، حول ابتعاث عدد من المواطنات للتدريب ودراسة علوم الطيران.

وأكدَّت أنه يوجد في الوقت الحالي أعداد كبيرة من الحاصلين على رخص الطيران والمبتعثين لدراسة علوم الطيران من الشباب السعوديين، مما ينفي الحاجة لابتعاث سعوديات للتدريب على الطيران.

وكانت وسائل إعلام ذكرت الأحد الماضي، أن الخطوط السعودية ابتعثت 30 فتاة للتدريب على الطيران والحصول على دبلوم ورخصة الطيران التجاري ضمن برنامج “وظيفتك بعثتك”، استعدادا لتوظيفهن في وظيفة قائد طائرة ومساعد طيار، وهو ما نفته الخطوط السعودية اليوم.

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