وزير الدفاع الأمريكي: نملك وثائق تؤكد تورّط أعلى السلطات الإيرانية في محاولة اغتيال «الجبير» (فيديو)

تواصل ـ وكالات:

كشف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، تفاصيل جديدة عن المحاولة الإيرانية الفاشلة لاغتيال وزير الخارجية عادل الجبير عندما كان يشغل منصب سفير المملكة في واشنطن.

وقال ماتيس في حوار مع قناة “سي بي إس” الأمريكية “إنه يملك وثائق وإثباتات من المخابرات الأمريكية تؤكد أن محاولة اغتيال الجبير كان مخططاً له ولم يكن حادثاً عشوائياً”، مؤكداً أن محاولة الاغتيال كانت موقّعة من أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية.

يذكر أن السلطات الأمريكية أحبطت في عام 2011 محاولة اغتيال للجبير كانت عصابة مكسيكية تنوي تنفيذها بتكليف مباشر من جهاز الاستخبارات الإيراني.

وثبت حينها تورط نظام طهران في تلك المحاولة، وحددت الشكوى الجنائية التي كُشف النقاب عنها في المحكمة الاتحادية في نيويورك اسم الشخصين الضالعين في المؤامرة، وهما منصور أرباب سيار، الذي تم القبض عليه وإصدار حكم بسجنه 25 عاماً، والآخر غلام شكوري، وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني متواجد في إيران، ومطلوب من قبل القضاء الأمريكي.