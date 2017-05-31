مُبتِكر نظام أندرويد يطلق هاتفه الثوري «Essential Phone»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “اسينشل” التي يديرها مبتكر نظام التشغيل أندرويد، أندي روبين، رسمياً عن هاتفه الذكي الثوري “اسينشل فون بي إتش-1” بتصميم فريد بشاشة من الحافة للحافة، يعمل بنظام تشغيل “أندرويد”.

ويمتاز الهاتف بأن كاميرته الأمامية تحافظ على مكانها أعلى الشاشة التي تحيط بها من ثلاثة جهات، بالإضافة إلى إمكانية إضافة ملحقات إلى الهاتف من خلال تماسات مغناطيسية تقع في الزاوية اليمنى الخلفية من الهاتف مع إمكانية نقل البيانات لاسلكياً.

وكما ظهر في صورة سابقة، أعلنت “اسينشل” عن كاميرا تصوير بزاوية 360 درجة قالت إنها الأصغر في العالم، ويمكن استخدامها كملحق رسمي للهاتف، الذي يأتي أيضاً مع منصة شحن لاسلكية تعمل بنفس الطريقة.

وتقدم الكاميرا عدستين بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ومجال رؤية 210 درجة لكل منهما والقدرة على التصوير بدقة 3840×1920 بكسل.

أما عن السبب وراء إطلاق الهاتف الذكي الجديد، فقد أوضح روبين في منشور على مدونة الشركة أنه شركة “اسينشل” تأتي كرد فعل لحالة الإحباط الذي تعاني منها صناعة التقنية في الوقت الراهن، لذا أسس مع زملائه شركة تستخدم طرق القرن الحادي والعشرين لبناء منتجات تتماشى مع أسلوب حياة الناس في الألفية الجديدة.

ولتحقيق ذلك، أضاف روبين أن منتجات الشركة ستركز على مفهوم الملكية الشخصية للمستخدم، إذ لن يأتي الهاتف مع أي شعار للشركة أو لغيرها، كما أنها سوف تتوافق مع المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى أنها تأتي مع مواد بجودة ممتازة، بالإضافة إلى قابلية ترقيتها لأن “الجهاز لا يجب أن يصبح قديماً بعد عام واحد فقط بل يتطور مع المستخدم”، وفق تعبير روبين، الذي أكد أيضاً على أن تتسم المنتجات بالبساطة.

وفيما يتعلق بمواصفات الهاتف الجديد، يقدم “اسينشل فون بي إتش-1” الآتي:

1- شاشة قياس 5.71 بوصات وبدقة 2560×1312 بكسل.

2- هيكل مصنوع من التيتانيوم والسيراميك مع زجاج حماية من نوع غوريلا غلاس 5، بأحدث معالجات كوالكوم سنابدراجون 835، ثماني النواة بسرعة 2.4 غيغاهيرتز ومعمارية 64 بت وتقنية تصنيع 10 نانومترات، إلى جانب معالج رسوميات من نوع “أدرينو 540” بمعمارية 64 بت.

3- سمكه 7.8 ملم ووزن 185 غرام، وذاكرة عشوائية سعة 4 غيغابايت، و 128 غيغابايت مساحة تخزين داخلية، إضافة إلى منفذ “يو إس بي-سي”.

4- كاميرتين خلفيتين دقة كل منهما 13 ميغابكسل، مهمة الأولى التصوير بالألوان، أما الأخرى فتصور بالأبيض والأسود، وتدعم الكاميرتان تقنية التركيز التلقائي الطوري ، والتركيز التلقائي بالليزر، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

5- بطارية بسعة 3040 ميلي أمبيرًا/ساعة، بالإضافة إلى حساس لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية، ولكنه على غرار هواتف آي فون 7، يأتي بدون منفذ لسماعات الأذن التقليدية.

ويتوفر هاتف “اسينشل فون بي إتش-1” للطلب المسبق بسعر 699 دولاراً في الولايات المتحدة فقط، كما يتوفر مع كاميرا بزاوية 360 درجة في عرض خاص بسعر 749 دولاراً أمريكياً مع أن الكاميرا تُباع منفصلة بسعر 199 دولاراً أمريكياً.