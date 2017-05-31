بالاتفاق مع «مرسيدس» و«مان».. توريد ألف حافلة لمشروع النقل في الرياض

تواصل – الرياض:

وقعت الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة اتفاقات مع كل من شركتي “مرسيدس بنز”، و”مان” الألمانيتين، لتحديد الشروط والأحكام والمواصفات الفنية والتصنيعية لتوريد نحو 1000 حافلة، لتشغيل شبكة خطوط الحافلات المستقبلية، وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام.

وتم توقيع الاتفاقات على هامش المؤتمر العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP الذي اختتم أعماله أخيراً في مونتريال الكندية، في حضور “رئيس الاتحاد” ماساكي أوقاتا، و”الرئيس المرشح للاتحاد” بيير كالفت، و”الأمين العام للاتحاد” العالمي للمواصلات العامة آلان فلاوش، بحسب “الحياة”.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “سابتكو” ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة المهندس خالد الحقيل أن مشروع توريد وتشغيل وصيانة الحافلات بمدينة الرياض سيجمع بين الخبرة العالمية التي اشتهرت بها RATP Dev والمعرفة المحلية لـ”سابتكو”، بما يمكن الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة من تنفيذ وتشغيل المشروع بمستوى عالمي، من حيث الجودة والكفاءة في مكونات المشروع كافة.