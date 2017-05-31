«الإحصاء»: أكثر من 5 آلاف موقع تعدين بالمملكة و«الذهب» يتصدر

تواصل ـ الرياض:

بلغ عدد مواقع المعادن المكتشفة بأنواعها كافة في المملكة بنهاية العام الماضي 2016، نحو 5478 موقعاً بزيادة قدرها 69 موقعاً مقارنة بإحصائية نهاية عام 2015، حيث تصدر “الذهب” المواقع الفلزية بـ “841” موقعاً ويشكل نحو 33% من إجمالي عدد مواقع المعادن الفلزية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن 54% من إجمالي عدد مواقع المعادن بنهاية عام 2016 هي مواقع لمعادن لافلزية مثل (الرمال والحجار والملح والكبريت والفحم)، والنسبة المتبقية 46% تعود لمواقع معادن فلزية مثل (الذهب والفضة والنحاس)، وفقاً لـ “الاقتصادية”، حيث بلغ عدد “مواقع” المعادن الفلزية المكتشفة بنهاية عام 2016 نحو 2513 موقعاً مقارنة بـ 2504 مواقع بنهاية عام 2015 بزيادة قدرها تسعة مواقع.

ووصل عدد “المعادن الفلزية” المكتشفة في السعودية بنهاية عام 2016 نحو 30 معدنا جاء أكثرها “الذهب” بـ 841 موقعاً يشكل نحو 33 % من إجمالي عدد مواقع المعادن الفلزية، ويمثل نحو 15 % من إجمالي عدد مواقع المعادن الفلزية واللافلزية بنهاية 2016، وارتفعت مواقع معدن “النحاس” المكتشفة بنهاية العام الماضي إلى 594 موقعاً، ويمثل نحو 24 % من إجمالي مواقع المعادن الفلزية، و11 % من إجمالي عدد مواقع المعادن الفلزية واللافلزية.

ويحتل معدن “الفضة” 258 موقعاً تمثل نحو 10% من إجمالي مواقع المعادن الفلزية المكتشفة بنهاية عام 2016، ويشكل عددها نحو 5 % من إجمالي عدد مواقع المعادن الفلزية واللافلزية، وبلغ عدد مواقع المعادن اللافلزية المكتشفة بنهاية 2016 نحو 2965 موقعاً من حيث عدد المواقع “الحجر الجيري” بـ 541 موقعاً تشكل نحو 18% من إجمالي عدد مواقع المعادن اللافلزية و10 % من إجمالي عدد المواقع اللافلزية والفلزية.

ويليه معدن “الصلصال” بـ 363 موقعاً مكتشفا حتى نهاية 2016، تشكل نحو 12% من إجمالي عدد مواقع المعادن اللافلزية، و7 % من إجمالي عدد المواقع الفلزية واللافلزية. ثالثا حل معدن “الركام” بـ 327 موقعاً، ثم “حصى مع الرمل” بـ 180 موقعاً، ثم “الرمل” بـ 160 موقعاً، ومن المعادن اللافلزية المهمة التي اكتشفت حتى نهاية 2016 “الجبس”، حيث يبلغ عدد مواقعه المكتشفة حتى نهاية 2016 نحو 78 موقعاً، ثم “الملح” بـ 17 موقعاً، و”الفحم” بـ 24 موقعاً، و”الرمال السوداء” 16 موقعاً.