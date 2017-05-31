وكيلة «التعليم»: الاختبارات الدولية كشفت ضعف أداء طلابنا

تواصل – الرياض:

اعترفت وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات، الدكتورة هيا العواد، بانخفاض مستوى أداء الطلاب والطالبات في المملكة، مشيرة إلى أن نتائج أداء عينات عشوائية من طلابنا في الاختبارات الدولية tims و pisa كشفت عن ضعف الأداء.

وأكدت العواد، أن نتائج الاختبارات الدولية تمثل المعيار الحقيقي لقياس مستوى التعليم، مضيفة أن وزارة التعليم تعمل على مراجعة نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية لمعالجة نواحي القصور واستثمار جوانب القوة فيها، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابعت وكيل التعليم لتعليم البنات أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالطلاب والطالبات الموهوبين، ممتدحة تحقيق عدد من الطلاب والطالبات مراكز عالمية بمسابقات عالمية مثل مسابقة esef intel ،حيث فازت الطالبة سارة الربيعان بأفضل جائزة قدمتها ناسا متقدمة على مشاركين ومشاركات من دول العالم.