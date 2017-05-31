الرياض.. ضبط مواطنيْن ارتكبا 31 جريمة سرقة بالإكراه لسائقي الأجرة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط مواطنَين تورطا في قضايا الاعتداء على سائقي مركبات الأجرة والمارة وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية تحت تهديد السلاح.

وقال الناطق الإعلامي: إنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا الاعتداء على سائقي مركبات الأجرة والمارة وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية تحت تهديد السلاح، وعليه فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تحليل البلاغات الواردة في هذا الشأن وتم اتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة مواطنين في العقد الثالث من العمر بتلك البلاغات، وأسفرت الجهود – بفضل من الله تعالى- عن ضبطهما، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بارتكاب (31) حادثة سرقة عن تخطيط مسبق موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهما وبلغت قيمة المسروقات قرابة 40 ألف ريال.

وتابع، جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزاءهما الرادع نظير ما أقدما عليه.