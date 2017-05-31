 80 قتيلاً و350 مصاباً في تفجير انتحاري بالحي الدبلوماسي بكابول | صحيفة تواصل الالكترونية

80 قتيلاً و350 مصاباً في تفجير انتحاري بالحي الدبلوماسي بكابول

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80 قتيلاً و350 مصاباً في تفجير انتحاري بالحي الدبلوماسي بكابول

تواصل – وكالات :

أعلنت السلطات الأفغانية عن سقوط 80 قتيلاً على الأقل في الانفجار الذي وقع صباح اليوم في العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وزارة الصحة الأفغانية أن التفجير أدى الى مقتل  أكثر من 80 شخصا و350 مصاباً، ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر أفغانية أن عدد الضحايا والمصابين مرجح للزيادة.

وقالت وزارة الداخلية أن التفجير حدث بسيارة مفخخة في الحي الدبلوماسي في كابول، بالقرب من السفارة الألمانية وقصر الرئاسة الأفغانية خلال ساعة الذروة الصباحية.

وتصاعدت سحب الدخان في سماء المنطقة، وتعرض عدد من المنازل الواقعة قرب مكان التفجير لأضرار، وهرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار التي طوقتها قوات الشرطة، طبقا لـ “بي بي سي”.

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