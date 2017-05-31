«البيت الأبيض»: خطاب ترامب في السعودية وحد العالم المتحضر لعزل إيران

تواصل – واس:

اعتبر البيت الأبيض أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المملكة العَرَبِيّة السعودية، خلال زيارته لها، مُؤخَّرَاً، كان نقطة تحول تاريخية؛ لأجل توحيد العالم المتحضر في الحرب ضد الإرهاب والتطرف، وعزل النظام الإيراني الذي تسبب في معظم العنف بالمنطقة.

وأشاد المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في الإيجاز الصحفي اليومي، الأربعاء 31 مايو، بنتائج زيارة ترامب إلى المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأَشَارَ “سبايسر” إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعدداً من القادة، ألقوا كلمات مميزة خلال القمة العَرَبِيّة الإسلامية الأمريكية، وَأَكَّدَوا بأنه لا يمكن إغفال أهمية اجتماع الكثير من قادة البلدان الإسلامية، وإدراكهم الحاجة إلى مكافحة التطرف.

وَقَالَ: ‘‘إن خادم الحرمين الشريفين عبَّر في كلمته، خلال القمة، عن مشاطرته الرئيس ترامب عزمه في نبذ التطرف، والعمل على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله‘‘.