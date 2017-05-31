«رئاسة الحرمين» تنشر فيديو لأقدم عمال المسجد النبوي

تواصل – المدينة المنورة:

محمد نصير.. أحد أقدم العاملين بالمسجد النبوي، فقد خدم فيه لمدة تزيد على الثلاثين عاماً، لذلك نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع “تويتر”، يوثق فيه جُزْءَاً من مسيرة هذا العامل.

وعبر “نصير” عن فخره واعْتِزَازه بما من الله عليه من فضل ونعمة، بأن جعله يخدم المسلمين في مسجد رسول الله، صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَأَكَّدَ أن المملكة، تعد فخراً لكل المسلمين، بخدمتها للحرمين الشريفين، وتنقل “نصير” في مواقعَ مختلفة خدمية داخل المسجد النبوي، إلى أن أصبح الآن مشرفاً على العاملين في ترتيب وتنظيف المصاحف بالمسجد.