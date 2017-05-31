 جازان.. دوريات «المجاهدين» تضبط سيارة «جيب» محملة بحبوب الكبتاجون (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

جازان.. دوريات «المجاهدين» تضبط سيارة «جيب» محملة بحبوب الكبتاجون (فيديو)

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تواصل – جازان:

ألقت دوريات قطاع المجاهدين بـ”جازان”، خلال الـ 24 ساعة الماضية، القبض على عدد من المتسللين حاولوا دخول المملكة عبر الجبال، وبصجبتهم سيارة محملة بكمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وقال مشرف القطاع الجبلي بإدارة المجاهدين بجازان جابر الخالدي، ‘‘إن قواته تراقب بصرامة الحدود الجبلية مع اليمن، لاسيما بعد تفاقم الأحداث هناك، في مهمة لقوات حرس الحدود السعودي، وخلال إحدى الجولات، تمكنت القوات من ضبط المهربين، يستقلون سيارة جيب هامر محملة بحبوب الكبتاجون المخدرة.

وأكد “الخالدي” استمرار الدوريات الراجلة وتكثيفها بالمنطقة الجبلية، لحماية المملكة من عمليات التهريب أو التسلل.

 

 

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