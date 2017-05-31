 باحث قانوني: مشاهد التدخين في الإعلام السعودي مخالفة للأوامر الملكية | صحيفة تواصل الالكترونية

باحث قانوني: مشاهد التدخين في الإعلام السعودي مخالفة للأوامر الملكية

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باحث قانوني: مشاهد التدخين في الإعلام السعودي مخالفة للأوامر الملكية

تواصل – فريق التحرير:

انتقد الباحث القانوني عبدالله الشايع، أمس الثلاثاء، ظهور مشاهد للمدخنين في المسلسلات وبرامج القنوات المحسوبة على الإعلام السعودي.

وأكد “الشايع” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن مشاهد التدخين مخالفة للمرسوم الملكي رقم (م/56) الصادر بتاريخ 1436/7/28هـ المادة رقم (10).

وينص المرسوم على الآتي: يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية، وتحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.

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