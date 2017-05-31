بشرى للمعلمين.. حركة تنقلات جديدة استجابة لمنتقدي الأولى

تواصل – فريق التحرير:

استجابة لمطالب أعداد كبيرة من المعلمين، تعتزم وزارة التعليم إجراء حركة تنقلات مكملة “إلحاقية” في الفترة القليلة المقبلة، بعد أَيَّام من حركة تنقلات خارجية واسعة، أثارت جَدَلاً واسعاً.

وكانت حركة التنقلات الخارجية الأخيرة التي أَعْلَنَتْ عنها الوزارة، قد لاقت اعتراضات واسعة من معلمين، تجمعوا في بهو الوزارة، مبدين استياءهم من من آليات تلك الحركة، مطالبين بحركة أخرى “تصحيحية”؛ وهُوَ مَا استجابت له الوزارة، بِحَسَبِ صحيفة “الميدان التعليمي”.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة باستقبال طلبات المعلمين والمعلمات الخَاصَّة بلمِّ الشمل، والتظلم والعدول عن حركة النقل الخارجي الأخيرة، غَدَاً الأربعاء ولمدة يوم واحد فقط.