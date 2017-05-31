 بشرى للمعلمين.. حركة تنقلات جديدة استجابة لمنتقدي الأولى | صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى للمعلمين.. حركة تنقلات جديدة استجابة لمنتقدي الأولى

0
بشرى للمعلمين.. حركة تنقلات جديدة استجابة لمنتقدي الأولى

تواصل – فريق التحرير:

استجابة لمطالب أعداد كبيرة من المعلمين، تعتزم وزارة التعليم إجراء حركة تنقلات مكملة “إلحاقية” في الفترة القليلة المقبلة، بعد أَيَّام من حركة تنقلات خارجية واسعة، أثارت جَدَلاً واسعاً.

وكانت حركة التنقلات الخارجية الأخيرة التي أَعْلَنَتْ عنها الوزارة، قد لاقت اعتراضات واسعة من معلمين، تجمعوا في بهو الوزارة، مبدين استياءهم من من آليات تلك الحركة، مطالبين بحركة أخرى “تصحيحية”؛ وهُوَ مَا استجابت له الوزارة، بِحَسَبِ صحيفة “الميدان التعليمي”.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة باستقبال طلبات المعلمين والمعلمات الخَاصَّة بلمِّ الشمل، والتظلم والعدول عن حركة النقل الخارجي الأخيرة، غَدَاً الأربعاء ولمدة يوم واحد فقط.

شاهد ايضا

جازان.. دوريات «المجاهدين» تضبط سيارة «جيب» محملة بحبوب الكبتاجون (فيديو)

جازان.. دوريات «المجاهدين» تضبط سيارة «جيب» محملة بحبوب الكبتاجون (فيديو)

«خادم الحرمين» يستقبل ملك الأردن ويقيم له مأدبة عشاء

«خادم الحرمين» يستقبل ملك الأردن ويقيم له مأدبة عشاء

«النقل»: استكمال إنارة طريق القدية «الرياض – مكة» السريع (صور)

«النقل»: استكمال إنارة طريق القدية «الرياض – مكة» السريع (صور)

تحذيرات من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية.. غداً

تحذيرات من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية.. غداً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>