تحذيرات من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية.. غداً

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توقع خبراء الطقس والمناخ، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على العاصمة الرياض والشرقية، صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى العصر.

وَقَالَ عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ عبر حسابه على “تويتر”: “سبحان الله، متوقع الأربعاء خامس أَيَّام رمضان، رياح مثيرة للأتربة على الرياض، والشرقية، وقطر، والبحرين، والكويت، ثم الإِمَارَات مُضِيفَاً: “نأمل من قائدي المركبات توخي الحذر”.

ومن المتوقع، أن تبلغ رياح البوارح ذروتها نهار الأربعاء، ليشمل تأثيرها منطقة الرياض؛ اذ يتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح إِلَى حدود 60 كم/ساعة، تؤدي إِلَى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار إِلَى 1 – 3 كم.

وتتراجع حدة البوارح يوم الخميس، بمشيئة الله، مع بقائها نشطة السرعة أَحْيَانَاً، بحيث يحتمل أن تجلب بعض الغبار بشكل خفيف خَاصَّة شرق العاصمة.