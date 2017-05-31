«الجوازات» تنبه الوافدين المخالفين للمهلة المحددة لمغادرة المملكة

تواصل – الرياض:

أوشكت المهلة المحددة لاستفادة الوافدين المخالفين من الإعفاءات ومغادرة المملكة على الانتهاء، حيث مضى أكثر من 60 يوماً، وبقي الثلث الأخير من تلك المدة، والتي تَنْتَهِي بنهاية شهر رمضان المبارك.

وشهدت إدارات الوافدين، ومنافذ المملكة الدَوْلِيّة، حركة كبيرة من المخالفين المغادرين البلاد؛ وَذَلِكَ لِلاستفادة من المدة المتبقية من الأمر السامي والمحدد لها بـ90 يوماً، بِحَسَبِ صحيفة “الرياض”.

وكانت المديرية العامة للجوازات حثت جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود المتواجدين في المملكة، على سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم، والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، وكذلك الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود فِي حَالِ المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم، وعلى حسابهم الخاص خلال المهلة المحددة.