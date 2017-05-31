رسمياً.. تعذر فصل التوءم السيامي المصري «مي ومنة» ووالدهما: أشكر المملكة

تواصل – الرياض:

أَعْلَنَ الأطباء السعوديون المشرفون على حالة التَّوْءَم المصري السيامي “مي ومنة” فشل محاولات فصلهما؛ بِسَبَبِ اشتراك الطفلتين في أوعية دموية أساسية خطيرة؛ مِمَّا قد يشكل خَطَرَاً محدقاً على حياتيهما، إن تمت عملية الفصل.

واجتمع الفريق الطبي السعودي، اليوم الثلاثاء، مع والد الطفلتين، لإبلاغهما بالأمر، الذي تم التَّوَصُّل إليه بعد مشاورات مكثفة، بِحَسَبِ صحيفة “الرياض”.

ورغم حزنه لتسرب الأمل في أن تعيش ابنتاه حياة طبيعية، قَالَ إسلام صقر، والد التَّوْءَم؛ وَهُوَ يغالب دموعه: “هذا أكبر خبر محزن في حياتي، لكن لا أستطيع إلا أن أسلم لقضاء الله وقدره”.

وأعرب الوالد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتوجيهاته الكريمة بعلاج ابنتيه، وعبر عن امتنانه للمملكة، التي استضافت أسرته طيلة فترة الفحوصات، وقدم شكره وتقديره للفريق الطبي للجهود التي بذلها.