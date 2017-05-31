 بلجيكا.. طلق ناري يصيب رئيس الوزراء بصمم جزئي | صحيفة تواصل الالكترونية

بلجيكا.. طلق ناري يصيب رئيس الوزراء بصمم جزئي

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بلجيكا.. طلق ناري يصيب رئيس الوزراء بصمم جزئي

تواصل – وكالات:

أَطْلَقَتْ أميرة بلجيكية عياراً نارياً على مقربة من أُذن رئيس الوزراء (41 عاماً)؛ مِمَّا اضطَّرَّه للخضوع لعلاج طبي، وإِلْغَاء كلمة كان سيلقيها أمام البرلمان أمس الثلاثاء، بعد إصابته بحالة من الصمم.

وكان رئيس الوزراء شارل ميشيل، يقف على منصة بجوار الأميرة أستريد الشقيقة الصغرى للملك فيليب، عندما أَطْلَقَتْ عياراً نارياً إيذاناً بانطلاق سباق بروكسل السنوي، للجري لمسافة 20 كيلومتراً أمس بمشاركة 40 ألفاً؛ وَقَالَ متحدث باسم رئيس الوزراء: ‘‘إنه لاحظ في وقت لاحق أن دوي الرصاصة أضر بسمعه؛ ممَا تَسَبَّبَ له بصمم جزئي‘‘.

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