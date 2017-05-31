«واشنطن بوست»: أوروبا تشعر بالغيرة لتعامل «ترامب» الجيد مع المملكة وروسيا

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ‘‘إن هناك شكلا من أشكال الغيرة من قبل ألمانيا خاصة وأوروبا عامة، جراء تعامل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشكل أفضل مع السعودية وروسيا‘‘.

وأشارت إلى أن “ترامب” هاجم ألمانيا مرارا خلال الأسابيع الأخيرة، وتوجه إلى “تويتر” أمس الثلاثاء في أحدث هجوم له، مستهدفا الإنفاق العسكري الألماني وممارساتها التجارية.

وأضافت، أن الألمان الذين عارضوا طويلا وعود “ترامب” خلال حملته الانتخابية، غضبوا وشعروا بالقلق من انتقاداته لدولتهم.

ونقلت الصحيفة عن “ستيفان بيرلينج” الخبير في العلاقات عبر الأطلسي بجامعة “ريجنسبورج” الألمانية، أن الأوروبيين يعتقدون أنهم الآن يعاملون بشكل أسوأ من قبل “ترامب” عن دول أخرى كـ”روسيا” و “السعودية”.

ولفتت أن المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” المعروف عنها الحذر في اختيار الكلمات، يبدو أنها باتت تتحدث بشكل معلن عن التراجع المستمر في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة.