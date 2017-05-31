«الشبكة السورية»: روسيا متورطة في هجوم «خان شيخون» الكيماوي

تواصل – وكالات:

كَشَفَتِ “الشبكة السورية لحقوق الإِنْسَان”، أمس الثلاثاء، عن تورط روسيا في الهجمات الكيميائية التي نفَّذها نظام بشار الأسد على حي “خان شيخون”؛ فَضْلاً عن استهداف المراكز الطبية التي تعالج المرضى.

وَقَالَتِ الشبكة في تقرير لها بِعُنْوَان: “القوات الروسية أيدت غَالِبَاً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي: ‘‘إن القوات الروسية تورطت بشكلٍ مُخزٍ في هجمات النظام الكيميائية على (خان شيخون)”.

وأَشَارَتْ – عبر موقعها الإلكتروني – إلى وقوع عِدَّة هجمات يعتقد أنها روسية اسْتَهْدَفتْ مركزاً طبياً، ومقراً لمنظمة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ السوري، كانا يُقدمان خدمات الإسعاف لمصابي الهجوم الكيميائي.

وكان نظام الأسد نفَّذ يوم الثلاثاء 4 أَبْرِيل 2017 بطائرات ثابتة الجناح من طراز (SU – 22) هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون، بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام؛ أَسْفَرَ عن استشهاد 91 مَدَنيّاً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 امرأة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين.