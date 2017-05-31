 لدعم التوطين.. «البيئة» تسمح بتنقل الصيادين السعوديين بين القوارب | صحيفة تواصل الالكترونية

لدعم التوطين.. «البيئة» تسمح بتنقل الصيادين السعوديين بين القوارب

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لدعم التوطين.. «البيئة» تسمح بتنقل الصيادين السعوديين بين القوارب

تواصل – واس:

سمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أَخِيرَاً، لمن يحمل رخصة عامل صيد سعودي أو صياد، بالعمل على أَي قارب صيد آخر؛ دَعْمَاً لتوطين مهنة الصيد الذي تعد أحد برامج روافد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.

وَقَالَ مدير عام إدارة المصايد البحرية حسين الناظري: ‘‘إنه كان سابقاً يمنع تنقل العمال، سعوديين أو غير سعوديين، بين قوارب الصيد، وبعد ملاحظة الوزارة تأثير ذلك على توطين مهنة الصيد، فإن الوزارة وبالتنسيق مع حرس الحدود، رأت تنظيم ذلك وتمكين السعوديين فقط من التنقل؛ دَعْمَاً للصناعة السمكية ولمهنة الآباء والأجداد”.

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