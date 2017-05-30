«الزكاة» تكشف تفاصيل مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة

تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَتِ الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، والذي احتوى على 12 فصلاً و77 مادة، على أن يسري هذا المشروع اعتباراً من مطلع يناير 2018.

وَقَالَت الهيئة: إن “السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0% سيتم تحديدها وَفْقَ اللائحة، فيما لم يحدد المشروع تاريخ إصدار اللائحة المتعلقة بهذا النظام، والتي سيصدرها الوزير قبل التطبيق في مطلع يناير المقبل”.

ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع، وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

وأَشَارَتِ الهيئة إلى أن الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، يعاقَب بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أَي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فِعْلِيّاً.

وأَضَافَتْ، كما يعاقَب أَي شخص يقدم طلباً لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50% من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال، بالإِضَافَة إلى 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوماً، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوماً.

وتَابَعَتْ الهيئة: أما فِي حَالِة تقديم أَي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقَب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق، وفِي حَالِ التهرب من الضريبة، يعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.

وفيما يلي الملف الكامل للمشروع كما نشرته هيئة الزكاة والدخل.