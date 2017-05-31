المرابطون بـ«ظهران الجنوب» يتناولون الإفطار وأيديهم على الزناد (صور)

تواصل – واس:

نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” صوراً للجنود السعوديين المرابطين في محافظة ظهران الجنوب، الذين يقومون بمراقبة الحدود؛ لصد أية تجاوزات للانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.

وأَظْهَرَتْ الصور الروح العالية لجنود الوطن المرابطين، لا سِيَّمَا في رمضان، وعلى لحظات الإفطار، حيث بدت السعادة والروح العالية سمتين للجنود البواسل خلال حمايتهم حدود الوطن لَيْلاً ونَهَارَاً، وأيديهم على الزناد، وأعينهم تسبر الحدود وتراقب تحركات العدو لصدهم، والدفاع عن حياض الوطن، ومبتغاهم وأكبر أهدافهم النصر أو الشهادة.