«الباحة».. 1500 وجبة يومياً للصائمين من جمعية بر «بلجرشي»

تواصل – محمد المقصّي:

1500 وجبة يَوْمِيَّاً تؤمنها جمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي، بمنطقة الباحة، لإفطار الصائمين، في أربعة جوامع بالمحافظة، من خلال فاعلي الخير والمتبرعين، تَطْبِيقَاً عملياً لحديث النبي الكريم، صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء”.

وأَوْضَحَ الأمين العام للجمعية، علي الرفيدي، أنهم يؤمنون تلك الوجبات من عدد من المطاعم المتخصصة في “بلجرشي”، كما تُنَظِّم الجمعية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد محاضرات قبيل الإفطار للعمالة الوافدة.

وَأَكَّدَ مدير الجمعية سعيد عبدالخالق، أنه لا يكاد يخلو مسجد من مساجد المحافظة، وخُصُوصَاً الجوامع الكبيرة، وعلى الطرق السريعة من هذا المشروع الخيري لإفطار الصائمين، كما أنه تم التعاون مع عدد كبير من المتطوعين الذين يحضرون سفرة الإفطار، ويستقبلون الصائمين ويوزعونهم على هذه الموائد، وبعد الانتهاء من الإفطار يقومون بتنظيف المكان وترتيبه.

بدوره، قَالَ الشيخ خميس عبدالهادي الغامدي، المشرف العام على مشروع إفطار الصائمين بجامع الأمير محمد بن سعود بـ “بلجرشي”: ‘‘إنه يَأْتِي كل يوم ما يقارب 800 شخص يتم استقبالهم على سفرة الإفطار، علاوةً على الوجبات التي يتم توزيعها على عابري السبيل من مسافرين، وذوي عوائل، وتتجاوز عددها ما يقارب 200 وجبة يَوْمِيَّاً‘‘.