 بالفيديو.. مواعيد رواتب الموظفين خلال الأشهر الـ5 القادمة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. مواعيد رواتب الموظفين خلال الأشهر الـ5 القادمة

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تواصل – محمد المقصّي:
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح مواعيد نزول رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة، ومنها راتب شهر رمضان المبارك.
وتضمن الفيديو المتداول تحديد موعد صرف الراتب الشهر الحالي راتب “برج السرطان” والذي يسبق عيد الفطر المبارك، حيث تم تقديم موعد صرفه يوم الاثنين 24 رمضان بدلًا من موعده المقرر 2 شوال 1438 الموافق 2017/6/26م .
فيما سيكون راتب الشهر الذي يليه “برج الأسد” في موعده الخميس 1438/11/4هـ الموافق 2017/7/27م مما يعني أن ما بين الراتبين سيكون مدة تصل إلى 40 يومًا.

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