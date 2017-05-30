 «العمل» تتخذ الإجراءات النظامية بحق منشأة بجازان أخّرت أجور عامليها 3 أشهر | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل» تتخذ الإجراءات النظامية بحق منشأة بجازان أخّرت أجور عامليها 3 أشهر

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«العمل» تتخذ الإجراءات النظامية بحق منشأة بجازان أخّرت أجور عامليها 3 أشهر

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق منشأة تأخرت في صرف أجور عامليها لأكثر من ثلاثة أشهر بمنطقة جازان.

وَقَالَ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أباالخيل، في بيانٍ صحفي: ‘‘إن الوازرة تتابع باهتمام شكوى تقدم بها مجموعة من العاملين السعوديين في إحدى المنشآت بمنطقة جازان، تأخرت في صرف أجور عامليها لأكثر من ثلاثة أشهر”.

وأَوْضَحَ “أباالخيل” أن الوزارة اتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة، بما يكفل حفظ حقوق العاملين فيها، مُبَيِّنَاً أن فرق التفتيش وقفت ميدانياً في مقر المنشأة المخالفة.

وأَشَارَ إلى ضبط عدد من المخالفات بالمنشأة، وإيقاف الخدمات عنها، والذي يتم إِلِكْتِرُونِيّاً فور تأخر أَي منشأة عن دفع الأجور لعامليها، وإحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية للنظر فيها.

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