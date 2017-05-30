 «العمل»: ضبط وافد مخالف يمارس صيانة الجوالات في «بطحاء الرياض» | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: ضبط وافد مخالف يمارس صيانة الجوالات في «بطحاء الرياض»

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«العمل»: ضبط وافد مخالف يمارس صيانة الجوالات في «بطحاء الرياض»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ضبط وافد يمارس صيانة الجوالات في أحد المحلات المخصصة لبيع الألعاب الإلكترونية “بلاستيشن” بحي البطحاء في الرياض، في مخالفة لقرار توطين الاتصالات.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: ‘‘إن الفرق التفتيشية المشتركة في محافظتي عفيف وشقراء، رصدت خلال الجولات التفتيشية مخالفتين لقرار التوطين‘‘، مؤكدةً أن الجولات في محافظة الخرج أظهرت التزام أصحاب المحلات التجارية بقرارات الوزارة.

من جانبه، أكد سعد الدوسري، مساعد مدير عام فرع العمل بالرياض، أن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع محافظات منطقة الرياض، مشدداً على أنه لا تهاون مع مخالفي القرار، وداعياً عملاء الوزارة للتعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين الاتصالات.

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