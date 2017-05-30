«السجون» تكشف تفاصيل واقعة الجناح (17) بإصلاحية الرياض وقصة الاعتداء على مدير مكافحة الممنوعات

الرياض – سامي الثبيتي

كشفت المديرية العامة للسجون تفاصيل المقطع المتداول الذي أظهر احتجاج النزلاء في الجناح رقم 17 بإصلاحية الرياض.

وبين المتحدث الرسمي للمديرية العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه من خلال تنفيذ إجراءات البحث والرصد التي تحرص المديرية العامة للسجون من خلالها إلى توفير أفضل سبل الأمان والراحة لنزلائها الكرام، بما في ذلك حمايتهم من دخول الممنوعات بأنواعها، وكل ما من شأنه أن يقوض الجهود التأهيلية والإصلاحية الكبيرة المقدمة للنزلاء، دون المساس بحقوقهم.

وأضاف “بن نحيت”، قائلا : أن “شعبة مكافحة الممنوعات التابعة لإصلاحية الرياض، ضبطت بتاريخ١٤٣٨/٩/٣ هـ عاملا ً من الجنسية الآسيوية تابعاً لشركة تقوم بأعمال النظافة داخل الإصلاحية، يحاول تهريب مواد محظورة عبارة عن حشيش مخدر كان يخفيه بطريقة احترافية عن طريق حفر وإعادة خياطة جزمته أكرمكم الله، على أن يقوم بتسليمها لنزيل من نفس الجنسية؛ والذي سوف يقوم بدوره بتسليمها لأحد نزلاء جناح 17 (المخصص لقضايا السرقات والسطو وليس لقضايا القتل كما زعموا في المقطع)، أثناء تمتعهم ببرنامج التشميس اليومي، وقد تم عمل الكمين الملائم للقبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود، وتم ذلك ولله الحمد بنجاح، مما أثار بعض نزلاء الجناح ممن لهم علاقة بواقعة الضبط، محاولين الاعتداء على مدير شعبة مكافحة الممنوعات الذي قام بواجبه الوظيفي بمهنية عالية.”

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية انه “لم يثبت تجاوز مدير شعبة مكافحة الممنوعات للتعليمات بأي شكلٍ من الأشكال، وعندما لم يتمكنوا من ذلك قاموا بمحاولة تأليب الرأي العام وقلب الحقائق كما عرض في المقطع المتداول.”

وبين الدكتور بن نحيت، أن “مدير السجون بمنطقة الرياض ومدير إصلاحية الرياض، وقفاً حالاً ً على الواقعة للتأكد من عدم وقوع أي اعتداء أو تجاوز لا قدر الله .”

وقال أن كافة السجون والإصلاحيات تخضع لإشراف دوائر الرقابة على السجون، وقد حضر عضوان من دائرة الرقابة على السجون هذا الصباح لإصلاحية الرياض، للتأكد والوقوف على حيثيات الواقعة.

وأشار “بن نحيت” إلى صدور أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بإحالة ملف القضية إلى شرطة منطقة الرياض – الضبط الجنائي -، لسرعة استكمال إجراءات التحقيق وتركيز المسؤولية الجنائية، التي مبدئياً انحصرت في خمسة نزلاء، تم عزلهم وتسليمهم للجهة الأمنية المختصة رفق المضبوطات.