الدفاع المدني: أكثر من 30 مركزاً ميدانياً للإنقاذ في مكة خلال رمضان (صور)

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أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي أن الدفاع المدني أعدّ خطة تفصيلية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين خلال تواجدهم بمكة المكرمة طوال شهر رمضان المبارك هذه العام، وذلك في إطار الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني للطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الخطة يشارك في تنفيذها عدد كبير من ضباط وأفراد وموظفي الدفاع المدني بمشاركة 20 جهة حكومية، تهدف إلى اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير السلامة العامة لزوار بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين باستخدام أكثر من 900 آلية من الآليات الفنية المتطورة للإطفاء والانقاذ والاسعاف والسيارات والدراجات النارية.

وأضاف اللواء المطرفي أن خطة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والتي يستمر تنفيذها طوال الشهر الكريم شملت رفع درجة الاستعداد لكافة مراكز الدفاع المدني الثابتة بالعاصمة المقدسة والبالغ عددها 37 مركزاً تغطي جميع أحياء مكة المكرمة بالإضافة إلى استحداث أكثر من 30 مركزاً ميدانياً موسمياً ومساندا تتمركز بالاحياء والمناطق المحددة مسبقا لتقديم كافة خدمات الإطفاء والانقاذ، مشيراً إلى مشاركة 33 فرقة متخصصة منها فرق خاصة بمباشرة حوادث انهيارات المباني والزلازل وفرق للسلالم والسنوركل لأعمال الاخلاء والاطفاء و فرق لأجهزة التنفس وفرق للإنقاذ المائي بالإضافة الى فرق للإسعاف.

وأشار اللواء المطرفي إلى تخصيص الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ضمن استعداداتها لتنفيذ الخطة، 4 مراكز للإسناد الآلي والبشري شرق وغرب مكة المكرمة والمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام بالإضافة إلى فرق للإسناد البشري أثناء الحوادث والطوارئ في كل شعبة ميدانية، مؤكداً أن الخطة تضمنت تجهيز 13 فرقة للتدخل السريع تتواجد في جميع شوارع العاصمة المقدسة للتدخل الأولى على مدار الساعة وكذلك عدد من فرق تدخل للدراجات النارية تتمركز في نقاط تمثل محاور رئيسية تم اختيارها بعناية لسرعة مباشرة البلاغات عن الحوادث في الأماكن المزدحمة.

وفيما يتعلق بأعمال السلامة والحماية المدنية أوضح اللواء المطرفي أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة شكلت عدداً من فرق الرصد والتطهير لرصد الغازات بكافة المواقع بما فيها شبكة الانفاق باستخدام أحدث التقنيات، كما تم تخصيص فرق للتدخل في حوادث المواد الخطرة على اختلاف أنواعها والقيام بأعمال التطهير، وتحديد أربعة مواقع لتنفيذ خطط الإخلاء الطبي بالمنطقة المركزية تنسيقا مع الشؤون الصحية والهلال الاحمر وحصر 120 موقعاً أخراً للإيواء ، مبيناً مشاركة أربعة مراكز للسلامة الميدانية في تنفيذ الخطة، يشارك من خلالها عدد من الضباط والأفراد في أعمال الكشف الوقائي والتفتيش على انظمة وتدابير السلامة في جميع منشآت اسكان المعتمرين والزوار وكافة المنشآت الأخرى التي يرتادونها والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة بها والإزالة الفورية لأي مخالفات بها.

وحول مشاركة قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام ، أكد مدير الدفاع المدني بمكة المكرمة أنه تم نشر عدد كبير من ضباط وأفراد الدفاع مدني في 30 نقطة داخل المسجد الحرام وفي الساحات المحيطة به تقوم بمساعدة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام تنسيقا مع المراكز الصحية داخل الحرم وساحاته ويشارك مع هذه القوة عدد من المتطوعين كما تتولى ايضا كافة أعمال السلامة والتدخل في أي حالات تتطلب ذلك وفق اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني.