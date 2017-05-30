الرئيس الروسي يشكر المملكة وينتظر زيارة خادم الحرمين لبلاده

تواصل – سامر محمد:

وجه الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” شكره للمملكة على الجهود المشتركة التي تبذل من قبل البلدين لاستقرار سوق النفط، مشيرا إلى أن الاتفاقيات في مجال الطاقة تحظى بأهمية كبيرة للبلدين.

جاءت تصريحات “بوتين” خلال اجتماعه بولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعبر عن تقديره وإشادته بأفكار ولي ولي العهد والعمل المشترك من أجل التحرك الجماعي في منظمة “أوبك” والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة.

وأكد أن الأنشطة التي يجرى التنسيق بشأنها بين البلدين تجعل بالإمكان استقرار وضع أسواق الهيدروكروبات عالميا، وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والسعودية تتطور بنجاح.

وعبر الرئيس الروسي عن انتظار روسيا لزيارة خادم الحرمين الملك سلمان، مشيرا إلى ثقته في أن الزيارة الأولى للملك سلمان إلى روسيا في تاريخ العلاقات بين البلدين ستكون إشارة وعلامة جيدة تعطي زخما في تطوير العلاقات بين الجانبين.

من جانبه أكد ولي ولي العهد على أن السعودية وروسيا تتحركان بوتيرة سريعة باتجاه التغلب على الاختلافات القائمة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد واحدة من أفضل مراحلها في الوقت الراهن.

ووفقا لوكالة أنباء “تاس” الروسية، فإن الأمير محمد بن سلمان يعتقد أن الزيارة الحالية للوفد السعودي لموسكو ستساعد في تقوية العلاقات الثنائية.