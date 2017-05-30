 «الطبطبائي» في سؤال لوزير الداخلية الكويتي: كيف دخل متطاول على رسول الله البلاد بجواز سفر مزور؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

«الطبطبائي» في سؤال لوزير الداخلية الكويتي: كيف دخل متطاول على رسول الله البلاد بجواز سفر مزور؟

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«الطبطبائي» في سؤال لوزير الداخلية الكويتي: كيف دخل متطاول على رسول الله البلاد بجواز سفر مزور؟

تواصل – الرياض

كشف نائب مجلس الأمة الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي عن دخول متطاول على رسول الله الكويت بجواز سفر مزور.

وقال “الطبطبائي”: “توجهت بسؤال برلماني لوزير الداخلية حول دخول المدعو محمد الفالي للبلاد رغم وجود منع دخول للبلاد بحقه ورغم إبعاده في وقت سابق.”

وأضاف “الطبطبائي”: “المدعو محمد الفالي دخل إلى البلاد باستخدام جواز سفر مزور، والذي تم إبعاده في فترة سابقة عن البلاد بسبب إساءته وطعنه في شرف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.”

وتساءل “الطبطبائي” قائلاً: كيف استطاع هذا المبعد دخول البلاد بجواز سفر مزور؟ هل تم تبصيم المدعو محمد الفال أثناء إبعاده؟ وما هي آلية وزارة الداخلية للتدقيق الأمني على سمة الدخول أو التصريح؟ وأين هو التدقيق الأمني في هذه الحالة؟ وكيف تم الاختراق؟

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