الذهب يلامس أعلى مستوى في شهر

تواصل – وكالات:

استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغ أعلى مستوى في شهر، أمس الاثنين، في الوقت الذي تعزز فيه الضبابية السياسية في أوروبا طلب المستثمرين على المعدن النفيس سعياً وراء ملاذ آمن.

واستفاد الذهب، الذي عادة ما يعتبر استثماراً بديلاً في أوقات الضبابية السياسية والمالية، بجانب الين الياباني وسندات الخزانة الأمريكية من رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر في الأسواق العالمية.

ولامس الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى في شهر عند 1270.47 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع 0.2 في المئة إلى 1263.77 دولار بحلول الساعة 1033 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1263.30 دولار للأوقية مع ارتفاع الدولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى سجلت الفضة أعلى مستوى منذ 27 أبريل عند 17.47 دولار للأوقية، واستقرت الفضة في أحدث تعاملات عند 17.36 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.2 في المئة إلى 795.25 دولار بعدما تجاوز 800 دولار للأوقية، أمس الاثنين، فيما هبط البلاتين واحداً في المئة إلى 943.49 دولار للأوقية.