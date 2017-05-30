«الغذاء والدواء»: إجراءات مشددة لمنع دخول «أرز البلاستيك»

تواصل ـ فريق التحرير:

جدّدت هيئة الغذاء والدواء اليوم، تأكيدها على اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة والمشددة لمنع دخول “أرز البلاستيك” للأسواق المحلية، بعد إعادة تداول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، نشرته على حسابها “بتويتر”، أنها تقوم بإجراء فحوصات فيزيائية ومختبرية للعينات؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرة إلى إصدارها بياناً توضيحياً حول الأمر قبل أكثر من 6 أشهر.

وقالت الهيئة في بيانها: إشارة إلى ما تمت إعادة تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية؛ بشأن ما يطلق عليه “أرز البلاستيك”، وعدم إمكانية تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي، تودّ الهيئة التوضيح أنها تتخذ جمع الإجراءات اللازمة لمنع دخول هذا المنتج للأسواق المحلية، وذلك باتباع إجراءات التفتيش المشددة بالمنافذ الحدودية تتضمن تدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، وإجراء فحوص فيزيائية ومخبرية للعينات؛ للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.