الشركات السعودية والروسية تدرس تنفيذ مشاريع مشتركة

تواصل – سامر محمد:

كشفت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، عن أن الشركات الروسية والسعودية تدرس تنفيذ مشاريع مشتركة في إنتاج الهيدروكربونات والنقل والمصافي.

وأشارت وكالة أنباء “تاس” الروسية إلى أن بيان وزارة الطاقة جاء عقب اجتماع وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” بنظيره السعودي “خالد الفالح”.

وتحدث “نوفاك” عن وجود آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتنفيذ مشروعات مشتركة فيما يتعلق بالإنتاج والنقل ومصافي الهيدروكربونات سواء في أراضي الدولتين أو دولة ثالثة، ملمحا إلى الانفتاح في التفاعل التكنولوجي بينهما.

وركز الجانبان بشكل خاص على مجال التعاون التكنولوجي، وكشف “نوفاك” عن تزايد اهتمام شركات خدمات حقول النفط الروسية بالسوق السعودي.