 «البلديات»: منع توزيع المطويات التسويقية وإزالة «الدعاية المنزلية» | صحيفة تواصل الالكترونية

«البلديات»: منع توزيع المطويات التسويقية وإزالة «الدعاية المنزلية»

0
«البلديات»: منع توزيع المطويات التسويقية وإزالة «الدعاية المنزلية»

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات، بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغ 500 ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المربوط برقم الاتصال المسجل على الملصق أو المنشور سواء كانوا أفراداً أو شركات ومؤسسات أو محال تجارية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ووفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، إذ تسعى الوزارة إلى الرفع من مستوى الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة والحد من إنتاج‏ النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات.

وأشارت الوزارة إلى قيام عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات والمحال التي تعمل في أنشطة البيع بالجملة والتجزئة أو تقدم خدمات أخرى، بتوزيع المطويات التسويقية على المنازل وفي الأماكن العامة ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية لترويج منتجاتهم وخدماتهم، ما نتج عنه انتشار النفايات والمبعثرات وكثرة الملصقات على واجهات المباني وبالقرب من الإشارات المرورية، ما يؤدي إلى تشويه المظهر العام للمدن ويؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة ويزيد من أعباء الجهات التابعة للوزارة والمسؤولة عن أعمال النظافة، لافتة إلى أنه يمكن للجهات المعلنة استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى للترويج عن منتجاتهم.

شاهد ايضا

«الغذاء والدواء»: إجراءات مشددة لمنع دخول «أرز البلاستيك»

«الغذاء والدواء»: إجراءات مشددة لمنع دخول «أرز البلاستيك»

أمانة الرياض تنجر 81% من مشروع ربط طريق الأمير فيصل بن بندر والثمامة

أمانة الرياض تنجر 81% من مشروع ربط طريق الأمير فيصل بن بندر والثمامة

«الطبطبائي» في سؤال لوزير الداخلية الكويتي: كيف دخل متطاول على رسول الله البلاد بجواز سفر مزور؟

«الطبطبائي» في سؤال لوزير الداخلية الكويتي: كيف دخل متطاول على رسول الله البلاد بجواز سفر مزور؟

«الشؤون الإسلامية» تحدد شروط مخيمات وتبرعات الإفطار

«الشؤون الإسلامية» تحدد شروط مخيمات وتبرعات الإفطار

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>