«البلديات»: منع توزيع المطويات التسويقية وإزالة «الدعاية المنزلية»

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات، بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغ 500 ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المربوط برقم الاتصال المسجل على الملصق أو المنشور سواء كانوا أفراداً أو شركات ومؤسسات أو محال تجارية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ووفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، إذ تسعى الوزارة إلى الرفع من مستوى الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة والحد من إنتاج‏ النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات.

وأشارت الوزارة إلى قيام عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات والمحال التي تعمل في أنشطة البيع بالجملة والتجزئة أو تقدم خدمات أخرى، بتوزيع المطويات التسويقية على المنازل وفي الأماكن العامة ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية لترويج منتجاتهم وخدماتهم، ما نتج عنه انتشار النفايات والمبعثرات وكثرة الملصقات على واجهات المباني وبالقرب من الإشارات المرورية، ما يؤدي إلى تشويه المظهر العام للمدن ويؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة ويزيد من أعباء الجهات التابعة للوزارة والمسؤولة عن أعمال النظافة، لافتة إلى أنه يمكن للجهات المعلنة استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى للترويج عن منتجاتهم.