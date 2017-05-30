 القطيف.. خيرية حزم أم الساهك توزع 600 سلة غذائية | صحيفة تواصل الالكترونية

القطيف.. خيرية حزم أم الساهك توزع 600 سلة غذائية

0
القطيف.. خيرية حزم أم الساهك توزع 600 سلة غذائية
تواصل – فريق التحرير:
وزعت جمعية حزم أم الساهك الخيرية بالقطيف مع مطلع شهر رمضان المبارك أكثر من (600) سلة غذائية على المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط خدمات الجمعية في أم الساهك وصفوى وأبو معن وغيرها.
وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالله القحطاني، أن السلال الغذائية اشتملت على المكونات الأساسية للأسرة من حليب وسكر ودجاج وشاي وطحين ومعجون طماطم وزيت وأرز ومكرونة وفول بكلفة تجاوزت 250 ألف ريال.
ودعا القحطاني أهل الخير والموسرين إلى الإسهام في دعم النشاطات والبرامج والمشاريع الخيرية الموجهة للمحتاجين من الأرامل والمطلقات وأسر السجناء والمعدمين والمعاقين والمرضى والفئات المحتاجة الأخرى التي تسكن في نطاق خدمات الجمعية عبر حسابات الجمعية المنشورة على اللوحات الإرشادية و مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد ايضا

مكة المكرمة.. مسابقة «تدبر» للقرآن والسنة تواصل فاعلياتها

مكة المكرمة.. مسابقة «تدبر» للقرآن والسنة تواصل فاعلياتها

الجوف.. انطلاق الموسم الرابع من «دورة عاكف» لحفظ القرآن

الجوف.. انطلاق الموسم الرابع من «دورة عاكف» لحفظ القرآن

الرياض.. برنامج «الرياحين» يحتفل بتخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن

الرياض.. برنامج «الرياحين» يحتفل بتخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن

تدشين «مكارم» أول جمعية من نوعها لرعاية عابري السبيل على مستوى المملكة

تدشين «مكارم» أول جمعية من نوعها لرعاية عابري السبيل على مستوى المملكة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>