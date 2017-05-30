القطيف.. خيرية حزم أم الساهك توزع 600 سلة غذائية

تواصل – فريق التحرير:

وزعت جمعية حزم أم الساهك الخيرية بالقطيف مع مطلع شهر رمضان المبارك أكثر من (600) سلة غذائية على المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط خدمات الجمعية في أم الساهك وصفوى وأبو معن وغيرها.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالله القحطاني، أن السلال الغذائية اشتملت على المكونات الأساسية للأسرة من حليب وسكر ودجاج وشاي وطحين ومعجون طماطم وزيت وأرز ومكرونة وفول بكلفة تجاوزت 250 ألف ريال.

ودعا القحطاني أهل الخير والموسرين إلى الإسهام في دعم النشاطات والبرامج والمشاريع الخيرية الموجهة للمحتاجين من الأرامل والمطلقات وأسر السجناء والمعدمين والمعاقين والمرضى والفئات المحتاجة الأخرى التي تسكن في نطاق خدمات الجمعية عبر حسابات الجمعية المنشورة على اللوحات الإرشادية و مواقع التواصل الاجتماعي.