«هواوي» تطلق تطبيق «يوميات المسلم» للبرامج الرمضانية

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة هواوي تطبيقها الرمضاني “يوميات المسلم” ببرامج ومميزات تسهل على الصائم إكمال العبادات اليومية في وقتها، مثل مواعيد الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، وتحديد اتجاه القبلة، وكذلك تحديد أقرب المساجد إلى المستخدم.

ويقدم التطبيق المجاني على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد مجموعة من البرامج الرمضانية المهمة داخل شاشة واحدة لشهر رمضان المبارك، ومنها قراءة القرآن نصياً أو بأصوات 15 من أشهر القُرّاء (مثل عبدالرحمن السديس، وعبد الباسط عبدالصمد، ومشاري العفاسي) والقدرة على تغيير القراء في أي وقت وإكمال الآيات دون إعادة قراءة السورة من البداية، والاستماع إلى القراءة حتى لو كان الهاتف مقفلًا، وإضافة آية إلى قائمة الآيات المفضلة للعودة إليها بسرعة في أي وقت لاحق.

كما يتيح التطبيق إمكانية عرض اتجاه القبلة مباشرةً من خلال ميزة الملاحة الجغرافية “جي بي إس” في الهاتف الجوال. ويعرض التطبيق مواقيت الصلاة للعديد من المدن حول العالم وينبه المستخدم عند دخول وقت الصلاة حتى لو كان هاتفه مقفلًا، مع عرض عد تنازلي زمني إلى وقت الصلاة التالية. ووفقا للموقع الجغرافي الحالي للمستخدم، يستطيع التطبيق البحث عن أقرب المساجد وعرضها بالاسم والعنوان والمسافة.

ولدى الضغط على اسم مسجد من تلك القائمة، فسيعرض التطبيق خريطة جوجل ليدل المستخدم على كيفية الوصول إلى ذلك المسجد سواء سيراً على الأقدام أو باستخدام السيارة.

ويعرض التطبيق كذلك التقويم الهجري والميلادي في الصفحة نفسها، مع تواريخ بدء ونهاية كل شهر بالتقويمين، وعرض المناسبات الدينية المختلفة، مثل بداية رمضان ووقوف عرفة وعيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية، وغيرها.