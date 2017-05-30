«الشؤون الإسلامية» تحدد شروط مخيمات وتبرعات الإفطار

تواصل – عسير:

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور حجر بن سالم العماري، أنه لا يسمح لأي شخص بإقامة مشروع لتفطير الصائمين داخل حرم المسجد، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من قبل الفرع، كما لا يسمح بقيام أحد من منسوبي المسجد أو جماعته بجميع التبرعات النقدية ويكون مشروع إفطار الصائم تحت إشراف ومسؤولية إمام المسجد.

وأضاف العماري: “إذا كان الإفطار خارج حرم المسجد فتشترط موافقة إمارة المنطقة، ودور فرع الوزارة رقابي وإشرافي حتى لا يكون هناك جمع مبالغ نقدية لغرض إفطار صائم، ولا يحق لأي شخص إقامة أي مشروع لإفطار الصائمين إلا عن طريق القنوات النظامية والمعمول بها لدى الوزارة، كما أنه لا يوجد حملات للتبرع لإفطار الصائمين إلا عن طريق الحسابات البنكية العائدة للجهات الخيرية أو مقارها بموجب إيصالات رسمية ولا يجوز استخدام الصناديق أو الكوبونات”.

اشتراطات مخيمات الإفطار:

لا يكون هناك جمع للتبرعات.

عدم استغلال المكان للوعظ والإرشاد دون موافقة مسبقة.

أن يكون الطعام المعد من محال مرخصة.

عدم استخدام خيام القماش سريعة الاشتعال داخل الأحياء.

توفر وسائل السلامة والتنسيق مع الدفاع المدني.

اشتراطات التبرع لإفطار الصائمين:

لا يتم جمع مبالغ نقدية لغرض إفطار صائم.

التبرع عبر الحسابات البنكية للجهات الخيرية.

التبرع بموجب إيصالات بأرقام مسلسلة ومختومة.

لا يجوز استخدام الصناديق والكوبونات.