السجن شهراً للمجاهرين بالإفطار في فلسطين

تواصل – وكالات:

قررت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الاثنين، معاقبة من يثبت عليه “الإفطار جهرًا” في نهار شهر رمضان، بالحبس لمدة شهر واحد.

وقال علاء التميمي، وكيل نيابة رام الله، إنه “سيجري تطبيق القرار في كل مدن الضفة الغربية”، موضحاً أن قانون العقوبات الأردني، الساري في فلسطين، يُعاقب بالحبس مدة شهر، أو فرض غرامة مالية، لمن ينتهك حرمة الشهر الكريم بشكل علني”.

وأشار إلى أن قوات الشرطة ستقوم بتوقيف كل شخص يثبت عليه ذلك، والتحقيق معه، لكنه استدرك بالقول: “لم تُسجَّل حالات بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، فهو مجتمع محافظ وملتزم”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الفلسطينية، أنها أوقفت 3 أشخاص في الخليل، جنوب الضفة الغربية، “لانتهاكهم حرمة الشهر الفضيل”.