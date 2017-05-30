 تعليقاً على صفقة الأسلحة للمملكة.. سيناتور أمريكي: يجب علينا تقوية حلفائنا | صحيفة تواصل الالكترونية

تعليقاً على صفقة الأسلحة للمملكة.. سيناتور أمريكي: يجب علينا تقوية حلفائنا

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تعليقاً على صفقة الأسلحة للمملكة.. سيناتور أمريكي: يجب علينا تقوية حلفائنا
تواصل – وكالات:
أعرب السيناتور الجمهوري بالكونجرس الأمريكي، ليندسي غراهام، عن تأييده للصفقة الدفاعية التي وقّعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع السلطات بالمملكة خلال رحلته الأولى خارج البلاد.

وقال غراهام وفقا لـ “CNN”: “أدعم هذه الصفقة لأنه يتوجب علينا تقوية حلفائنا ورفع قدراتهم التي من شأنها مساعدتنا في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب، ومن وجهة نظري رحلة ترامب كانت ناجحة بشكل عام”.

يذكر أن تصريحات غراهان تأتي بعد إعلان السيناتور الجمهوري، راند بول، أنه يستعد لفرض عملية تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار أو منع صفقة الأسلحة للمملكة والتي تقدر بـ110 مليارات دولار.

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