 الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الروهنجيا بميانمار | صحيفة تواصل الالكترونية

الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الروهنجيا بميانمار

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الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الروهنجيا بميانمار
اضطهاد الروهنجيا

تواصل – واس:

أعلن اليوم رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جواكيم ألكسندر، عن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، خاصة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية والعسكرية في ولاية راخين ضد أقلية الروهنجيا المسلمة، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة والمحاسبة.

ويترأس اللجنة انديرا جيزينج من الهند، وعضوية راديكا كومارا من سريلانكا، والأسترالي كريستوفر دومنيك. وجاء تشكيل اللجنة بموجب قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 في 24 مارس الماضي للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الروهنجيا، بما في ذلك القتل خارج إطار القضاء والتهجير القسري، والتعذيب.

 

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