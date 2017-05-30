باحثون: التدخين يضر بتشكيل خلايا الكبد للأجنة

تواصل ـ وكالات:

توصلت دراسة حديثة عن الخلايا الجذعية، إلى تأثير دخان “السجائر” على الأجنة؛ حيث أكد العلماء أن خليط المواد الكيماوية في السجائر ضار على نحو خاص بعملية تشكيل خلايا الكبد.

وابتكر العلماء أسلوبا لدراسة أثر تدخين الأمهات على أنسجة الكبد، باستخدام تحليل خلايا جذعية جنينية، ووجد فريق العلماء، الذين قادتهم جامعة إدنبرة، أن تأثير المواد الكيماوية في السجائر يتفاوت بين أجنة الذكور وأجنة الإناث.

وأظهرت الدراسة أن خليطاً كيماوياً – يشبه ذلك الموجود في السجائر – ألحق أضراراً بحالة الكبد أكثر من التأثير السلبي الذي تخلفه كل مادة منها على حدة.

وتحتوي السجائر على سبعة آلاف مادة كيماوية قد يؤدي تدخينها إلى تلف أعضاء الأجنة، وإلى أضرار دائمة. وقال الطبيب دايفيد هاي، من مركز الطب التجديدي بجامعة إدنبرة، إن “دخان السجائر معروف بآثاره الضارة على الأجنة، لكننا نفتقر إلى الأدوات المناسبة لدراسة هذه الظاهرة بالتفصيل اللازم”.

وأضاف هاي “هذا المنهج الجديد يعني أن لدينا الآن مصادر لأنسجة متجددة، وهو ما يمكننا من فهم الأثر الخلوي للسجائر على الأجنة”، ويلعب الكبد دوراً هاماً في مساعدة الجسم على التخلص من المواد السامة، بالإضافة إلى دوره الرئيسي في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

وسلطت الدراسة، التي جرت بالتعاون مع جامعتي أبردين وغلاسغو، الضوء على الفرق بين تأثير تدخين السجائر أجنة الذكور وأجنة الإناث، وظهرت ندوب في أنسجة أجنة الذكور، بينما لحق ضرر أكثر بالتمثيل الغذائي لخلايا أجنة الإناث.

وقال بول فاولر، مدير معهد علوم الطب بجامعة أبردين، إن “هذا العمل جزء من مشروع يستهدف التعرف على الآثار الضارة لتدخين الأمهات أثناء الحمل على الأجنة في الأطوار المختلفة من النمو”.