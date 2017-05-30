تطبيق «رمضان صحي».. دليل إرشادي لكل مريض صائم

تواصل – وكالات:

يقدم تطبيق “رمضان صحي” للصائمين دليلاً إرشادياً حول الأطعمة الصحية الواجب أن يتناولها كل صائم حسب حالته الصحية، فهو مثالي لكل مريض صائم خلال الشهر الفضيل، من خلال تقديم نصائح يومية من أطباء متميزين حول العادات الغذائية الصحية التي يجب اتباعها في رمضان والأخرى التي ينبغي الابتعاد عنها، مرفقة بالصور.

ويعتبر التطبيق أداة مثالية لتواصل الطبيب مع مريضه، إذ يتطلب من كل من المريض والطبيب تحميل التطبيق على هاتفه الذكي لتسهيل التواصل، ليُتاح للطبيب إمكانية الاطلاع على البيانات الصحية اليومية لمريضه أولاً بأول، ومتابعة حالته الصحية وتقديم النصائح اللازمة التي تتم عبر البريد الإلكتروني، وليس عن طريق التطبيق، للخصوصية.

وعلى الرغم من أن التطبيق يقوم بتخزين البيانات الصحية على الخادم الخاص به، إلا أنه لا يمكن الاطلاع عليه غير صاحبه والطبيب المعالج. ويقوم المريض بإدخال وإتمام بياناته الصحية من ضغط الدم ومستوى السكر ومعدل نبضات القلب والوزن وغيرها. ويتوفر التطبيق مجاناً لأجهزة آي أو إس عبر متجر آب ستور باللغتين العربية والإنجليزية.