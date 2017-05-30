«الخضيري» يروي قصص 3 مدخنين في الإقلاع عن التدخين

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عرض الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عدة قصص لمدخنين نجحوا في الإقلاع عن التدخين بطرق مختلفة، ليكونوا حافز لغيرهم من المدخنين الذين يريدون الإقلاع عن تلك العادة بإرادتهم دون الحاجة لتعاطي أدوية، لا سيما وأن شهر رمضان يكون فرصة كبيرة للإقلاع عن التدخين.

كمية التدخين

بطل إحدى تلك القصص يروي حالته قائلاً: “كنت مدخن لأكثر من 18 سنة وجربت جميع الحلول الممكنة لتركه ولم أنجح، ولكن بتوفيق الله تركته بعد أن لاحظت أن أفضل شيء في التدخين أول ثلاث سحبات من إشعال السيجارة، فقررت تقليل كمية التدخين عن طريق كسر السيجارة إلى النصف، وأسحب ثلاث سحبات وبعدها أرميها”.

وتابع: “إذا كان المدخن متعوداً يدخن سيجارة كل ساعة يستمر ولكن بنصف سيجارة ثم بربع سيجارة، وبعد أقل من شهر يبدأ المدخن يحس أنه لا يحتاج الثلاث سحبات إلا بعد ساعة ونصف أو ساعتين.. حتى يزيد مدة وقت التوقف عن التدخين إلى 3 ساعات، وهكذا لأن يصل لسيجارة واحدة باليوم، وبالنهاية لا يجد المدخن رغبة أو “خَرمة” للسيجارة”.

وعلق الخضيري على تلك القصة بقوله: “تجربة ناجحة لمدخن اكتشف أن الشوق للسيجارة يزول بعد 3 رشفات فطّبق هذه الطريقة ونجح بالإقلاع بالاستعانة بالله ثم العزيمة دون أدوية”.

تعب ورائحة كريهة

وقال آخر: “عمري 40 سنة مدخن من 20 سنة تركته من 5 سنوات والحمد لله دون أي أدوية.. فقط قررت بإرادتي والسبب التعب بأدنى جهد ورائحة كريهة بالجسم والسيارة”.

وأردف قائلاً: “والله لم أكن أعلم أنني مؤذٍ لمن حولي إلا بعد تركه، حيث إنني الآن لا أطيق رائحته والجلوس بمكان مدخنين”.

وعدّد مزايا الإقلاع عن التدخين بقوله: “الآن صحتي أفضل ولله الحمد.. أقسم بالله أكلي تحسن نومي تحسن مصروفي تحسن”.

السرطان صديق التدخين

فيما عرض مدخن سابق تجربته قائلاً: “أنا متزوج وكان لدي ابنتان وكنت متعلقاً بالتدخين بإحساس أنني لا أستطيع تركه لمدة 14 سنة، وبفضل من الله كان إقلاعي عن التدخين في يوم 15 رمضان المبارك لعام 1435 هـ بعدما رزقني الله بمولود في بداية الشهر أحببته كثيراً”.

وتابع قائلاً: “كنت مع أحد الأصدقاء بالعمل وكنت أدخن وفجأة قال لي كلمة هزت مشاعري وجعلتني أندم على كل لحظة دخنت فيها قال (ما شاء الله لديك أطفال يا ترى من سيكون لهم بعد الله إذا أصبت بالسرطان وتوفيت) كانت كالصاعقة بالنسبة لي وبعد صدق النية مع الله والعزيمة قررت الإقلاع عنه نهائيا.. وبحمد الله منذ اليوم وحتى الآن لم أدخن سيجارة واحدة”.