استثناء أبناء المواطنات من الضمان الصحي الإلزامي

تواصل ـ الرياض:

كشف مجلس الضمان الصحي عن استثناء أبناء المواطنات من الضمان الصحي التعاوني الإلزامي، سواءً أكانوا على عقد عمل الأب أم الأم، موضحاً أن “استثناء الأبناء والبنات من مواطنة يعود إلى نظام التأمين التعاوني”.

وكان المجلس استثنى غير المواطنات المتزوجات من مواطنين من الإفادة من النظام الصحي الإلزامي التعاوني، وأكد أنه “لا يحق للزوجة غير المواطنة المتزوجة من مواطن الخضوع لنظام الضمان الصحي التعاوني”، مبيناً أن «غير المواطنين وزوجاتهم يكون تأمينهم إلزامياً على الشركات”.

وحول نظام هوية «زائر» لليمنيين، أوضح مجلس الضمان الصحي أنه “إذا كانوا على كفالة صاحب العمل فهو الملزم بالتأمين عليهم وعلى جميع أفراد أسرهم المشمولين في النظام”.

وأشار إلى تحديث نموذج الإفصاح بالكامل، وخصوصاً الوثائق الصادرة من بداية العام الميلادي الحالي، مبيناً أنه تم إلغاء الإفصاح عن مرضى الضغط والسكري، فيما أصبح علاج التصلب اللويحي مشمولاً في منافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني بحد المنفعة الأقصى للوثيقة إذا لم يكن المرض وراثياً.