أكثر من 77 ألف شكوى ضد شركات الاتصالات

تواصل ـ الرياض:

رفع أكثر من 77 ألف عميل شكاوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على شركات الاتصالات بالمملكة، حيث بلغ عدد الشكاوى في العام الماضي 77 ألفاً و248 شكوى، مقارنة بالعام 2015 الذي وصل عدد شكاوى العملاء 51 ألفاً و94 شكوى، وبارتفاع تقدر نسبته بـ51%.

وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي، أن شكاوى الهواتف المتنقلة «المفوترة» تصدرت القائمة بنسبة 41%، وجاءت في المرتبة الثانية الهواتف المتنقلة «مسبقة الدفع» بنسبة 17%، لتأتي بعدها المشاكل المتعلقة بالإنترنت «الثابت» بنسبة 16%، عقب ذلك جاءت شكاوى الإنترنت «المتنقل» بنسبة 14%، لتأتي إشكاليات الهاتف الثابت في المرتبة الأخيرة بنسبة 12%..

وأما ما يخص توزيع الشكاوى بحسب أنواعها، أوضحت الهيئة، أن الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية استحوذت على 35.0% من نسبة الشكاوى، وجاءت إشكالية تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها ثانيا بنسبة 25.8%، لتتوزع بقية النسب على اعتراضات تتعلق بالخدمة أو إلغائها، وعدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها مؤقتا، وكذلك تأسيس وإضافة خدمات أرقام دون طلب المشترك أو تعديلها، وغيرها من الشكاوى المتعلقة بالقطاع.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنها تسعى لحماية المشتركين في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحفظ حقوقهم واستقبال شكاواهم، كما تسعى إلى دراسة تلك الشكاوى وتحليلها خصوصاً المتكررة منها وحصر مسبباتها وكيفية حلها.

وتوزّعت الشكاوى بحسب نوعها كالآتي: اعتراض على فواتير والتزامات مالية بنسبة 35.0%، تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها جاء بنسبة 25.8%، عدم تقديم خدمة أو تفعيلها بنسبة 10.0%، وتأسيس وإضافة خدمات/‏أرقام دون طلب المشترك أو تعديلها بنسبة 7.2%، إزعاج بنسبة 7.1%، اعتراض على تعليق خدمة أو إلغائها بنسبة 5.9%، عدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها مؤقتا 4.1%، نقل رقم، أو عدم نقل رقم 3.1%، إدراج الشركة لاسم المشترك في شركة سمة 1.1%، عدم الالتزام بسرية معلومات المستخدم 0.4%، عدم التزويد بتفاصيل الفاتورة 0.3%، وفقاً لـ”الوطن”.