اختفاء‏ شاب في ظروف غامضة بالرياض

تواصل – الرياض:

اختفى شاب من أبناء مدينة الرياض منذ 5 أيام، بعدما خرج من منزل والده في حي العزيزية جنوب العاصمة، ولا يعرف مكانه حتى الآن ولا سبب اختفائه.

وقالت مصادر: إن الشاب يدعى راكان المطيري ويبلغ من العمر 17 عاماً، وذهب إلى منزل والده الذي استدعاه للحضور، مضيفة أنه لم يكن يرغب في الذهاب خوفاً من أبيه، إلا أن والدته شجعته على الذهاب لمعرفة ما يريده والده منه.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد تأخر راكان عن العودة للمنزل، تواصلت أمه مع والده، فأخبرها أنه خرج من عنده، ولا يعلم عنه شيئاً، فأبلغوا شرطة العزيزية بعد 24 ساعة من اختفائه، ونشروا صورة له بجميع مواقع التواصل الاجتماعي دون جدوى.

وأضافت أن شريحة الهاتف التي كانت بحوزة “راكان” خاصة بالبيانات، وبعد تحديث الشرطة لآخر اتصال له، وجدت أن آخر تواصل بالجوال كان يوم الأحد الماضي بحي المناخ بمدينة الرياض، وبعدها لم يستخدم جواله.