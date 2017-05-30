 القروض الشخصية في المملكة تتراجع إلى 349 مليار ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

القروض الشخصية في المملكة تتراجع إلى 349 مليار ريال

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القروض الشخصية في المملكة تتراجع إلى 349 مليار ريال

تواصل- الرياض:

بلغت القروض الاستهلاكية- الشخصية- في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 349 مليار ريال، مقارنة بـ 352.9 مليار ريال بنهاية الربع السابق (الرابع 2016)، بنسبة تراجع 1%، وقيمة انخفاض 3.8 مليار ريال.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها القروض الاستهلاكية لربعين متتاليين، خلال ما يقرب من تسع سنوات، حيث لم يحدث ذلك منذ نهاية 2007 وبداية 2008، عندما تراجعت القروض الاستهلاكية لثلاثة أرباع متتالية (الرابع 2007 والأول والثاني 2008)، بحسب “الاقتصادية”.

ويعد تراجع القروض الاستهلاكية في الربع الأول 2017، هو ثاني تراجع ربعي منذ الربع الرابع 2009، التي كانت تبلغ نحو 178.5 مليار ريال، مقابل 179.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام نفسه.

وكان التراجع الأول في الربع الماضي (الرابع 2016)، الذي تراجع إلى 352.8 مليار ريال، بنسبة 0.7 في المائة، وقيمة 2.5 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، البالغ 355.3 مليار ريال وهو المستوى القياسي للقروض الاستهلاكية من المصارف السعودية، وبذلك تكون القروض الشخصية تراجعت بقيمة 6.3 مليار ريال آخر ستة أشهر.

وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسية هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.

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