تفاقم أزمة مُبتعثي أمريكا بعد إلزامهم بالسفر على «الخطوط السعودية»

تواصل – الرياض:

يعاني آلاف المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة الحجوزات وتذاكر السفر، وذلك بعد إصدار وزارة التعليم قراراً بقصر السفر فقط على الخطوط الجوية السعودية.

ويرى الكثير من المبتعثين أن قرار وزارة التعليم قد تسبب في تكدس المبتعثين في مطارات أمريكا، وتكبد العديد منهم تكاليف وخسائر مالية باهظة حيث تشهد فترة الصيف أعداداً كبيرة من طلبات التذاكر التي ترد إلى الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا من المبتعثين وعائلاتهم، بحسب “الرياض”.

ويقول المبتعث حسين أبو الخير: إن “متعهد الحجوزات” لا يجيد أبداً التعامل معنا كمبتعثين، ولا يهمه إرضاءنا كعملاء فقد قمت بإرسال بريد إلكتروني بمشكلتي لعدة أشخاص ولم يصلني أي رد منهم إلى يومنا هذا.

وتضيف المبتعثة منال السليماني أدرس دراسات عليا طب أسنان ولا يسمح لنا بأخذ إجازة الصيف، وإجازتي فقط أسبوعان، ومع هذا لا نجد رداً سريعاً، وهو ما يزيد حجم معاناتنا خاصة وأن لوس أنجلس يرتادها الكثير من السعوديين للسياحة لذلك يصعب أن تجد حجزاً في ظل حصر السفر على خطوط واحدة.

وعلق المبتعث عبدالعزيز المطرفي عبر هاشتاق أطلقه المبتعثون في بريطانيا “تأخر_تذاكر_المبتعثين” قائلاً: “كل سنة نفس المشكلة والأعظم أنك مجبر على الخطوط السعودية التي لا تصل إلا إلى 3 مدن، وأمريكا 50 ولاية ومئات المدن”.

ويقول “عبدالعزيز العويس” الطلاب يحتاجون لأكثر من 150 رحلة ليصلوا للسعودية “درجة الضيافة” بينما عدد رحلات الخطوط السعودية 17 رحلة أسبوعياً.

من جانبها، علقت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية على القضية عبر حسابها في تويتر رداً على أحد المغردين قائلة: “تصدر الملحقية الثقافية طلبات التذاكر أولاً بأول من دون تأخير، وعليك التواصل مع متعهد التذاكر والحجوزات للحصول عليها”.